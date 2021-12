Mondher Kebaïer : « J’assume mes responsabilités »

Fortement critiqué après avoir dévoilé la première liste des joueurs retenus pour disputer la CAN, le sélectionneur national Mondher Kebaïer s’est exprimé, ce mercredi au terme de la séance d’entrainement qui a eu lieu au stade d’El Menzah : « Il y a des choix à faire et c’est moi qui décide en tant que coach. Certains joueurs ont été écartés, d’autres sont là et j’assume toutes mes résponsabilités. Nos choix sont objectifs et basés sur des critères très clairs. L’ambiance avant la CAN ? Elle est saine, malgré toutes les tentatives de déstabilisation. La liste définitive ? Elle sera communiquée ce jeudi ».

GnetNews