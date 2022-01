Mondher Kebaier : « Je suis responsable de l’élimination »

Le sélection national a déclaré aux micros de beIN Sports que les joueurs n’ont pas démérité durant toute la compétition et qu’avec toutes les conditions difficiles depuis l’arrivée au Cameroun, c’était difficile de faire mieux. Mondher Kebaier a poursuivi : « Lors de la première période, nous avons tenté de presser l’adversaire et les surprendre, mais ça n’a pas fonctionné. A la reprise, Maâloul et Sliti ont dynamisé notre jeu mais ça n’a pas été suffisant. J’assume l’entière responsabilité de cette élimination ».

