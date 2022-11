Mondial 2022-Groupe H : Le Ghana s’impose et Addo reconnait avoir eu de la chance

Le sélectionneur du Ghana, Otto Addo, a loué l’état d’esprit de son équipe, victorieuse de la Corée du Sud, ce lundi (3-2).

Le sélectionneur des Black Stars a déclaré : « Il y avait beaucoup d’émotions. La Corée du Sud a joué un excellent match, ils nous ont pressés. Après vingt minutes, on a repris le contrôle du match et on a eu de bonnes combinaisons. Après la mi-temps, on a eu de vrais problèmes, mais félicitations à toute l’équipe d’avoir trouvé les ressources pour marquer ce troisième but. On a eu un peu de chance, mais c’est le football. Je suis très content que notre jeu passionné soit récompensé. »