Mondial 2030 : Le Maroc effectue une candidature commune avec le Portugal et l’Espagne

Après la réforme de la Coupe du monde à 48 équipes, le Conseil de la FIFA réuni à Kigali ce mardi a accouché d’une autre officialisation. Le roi du Maroc Mohammed VI s’est exprimé depuis le Rwanda. Le monarque a annoncé ce mardi que son pays allait se joindre à la candidature commune de l’Espagne et du Portugal pour organiser la Coupe du monde 2030. L’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay avaient également déposé une seule et unique candidature en février.