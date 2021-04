Nader Daoued : « Ce championnat est espérantiste, comme celui de la prochaine saison »

Le chroniqueur de l’émission Sport+ sur les ondes d’IFM a déclaré, ce vendredi, que le sort du championnat de Tunisie est déjà connu. Pour Nader Daoued, l’Espérance Sportive de Tunis soulèvera le trophée comme l’année dernière et sera aussi championne la prochaine saison.

« C’est l’équipe la plus équilibrée et le club le plus stable. Le bureau directeur est structuré et l’effectif est le plus riche de tout le championat », a-t-il expliqué.

