Najla Bouden reçoit la nouvelle ambassadrice du Canada en Tunisie

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a reçu, ce vendredi 6 janvier à la Kasbah, la nouvelle ambassadrice du Canada en Tunisie, Lorraine Diguer.

Bouden a souhaité la bienvenue à la diplomate canadienne, lui exprimant ses vœux de succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions en Tunisie.

La rencontre a porté sur les programmes de coopération bilatérale entre la Tunisie et le Canada dans divers domaines, notamment l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, la santé et la fabrication de composants aéronautiques.

La cheffe du gouvernement a également évoqué le développement des relations tuniso-canadiennes, notamment en termes de coopération universitaire et d’englobement des compétences universitaires et scientifiques, et sa contribution au développement aux programmes sociaux en Tunisie, notamment le programme « Women’s Empowerment » destiné en faveur des femmes tunisiennes. .

Pour sa part, l’ambassadrice du Canada a salué le succès de la Tunisie dans l’organisation du Sommet de la Francophonie, qui s’est tenu en novembre dernier sur l’île de Djerba, et a exprimé la volonté de son pays à poursuivre les programmes de coopération existants entre les deux pays.

