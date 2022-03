Najla Bouden reçoit le président du syndicat patronal français MEDEF à la Kasbah

La cheffe du gouvernement Nejla Bouden a reçu ce lundi 28 mars, le président du syndicat patronal français, MEDEF, Mr Geoffrey Roux de Bézieux. Cette rencontre s’est faite en présence du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Mr Samir Majoul.

Najla Bouden a souligné l’importance de la coopération tuniso-française, et le rôle des investisseurs français dans la contribution à l’économie tunisienne. Elle a dans ce sens rappelé que la France étant le premier investisseur en Tunisie avec plus de 1 500 entreprises, ce qui représente environ 145 000 emplois.

La locataire de la Kasbah, a réaffirmé que la Tunisie est soucieuse d’offrir plus de facilités aux investisseurs français, de soutenir le partenariat entre les hommes d’affaires et investisseurs tunisiens et leurs homologues français, et d’offrir un climat propice à l’investissement, considérant qu’il s’agit d’une locomotive pour la relance de l’économie.

De son côté, le président du MEDEF a salué la profondeur de la coopération économique entre la Tunisie et la France et les opportunités importantes que la Tunisie offre aux investisseurs français, soulignant la volonté de diversifier les partenariats avec les hommes d’affaires tunisiens pour développer d’autres porteurs.

Gnetnews