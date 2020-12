Ngameni : « Le CA écopera d’une sanction historique »

Le Club Africain n’est toujours pas parvenu à payer les 12 millions de dinars nécessaires pour la levée de l’interdiction de recrutement. Selon l’agent de Serge Nicolas Song et Didier Rostand Yimga, la direction clubiste n’a rien fait pour payer ses dettes : « Ce sont tous des menteurs, du secrétaire général au président. On n’entend plus parler de la Banque Centrale et ils ne sont plus joignables par téléphone. Nous avons contacté la commission de discipline ce matin et je peux vous garantir que le CA écopera d’une sanction historique ».

Rappelons que Donald Ngameni accuse le club de Bab Jedid d’avoir falsifié la signature des deux joueurs camerounais. La plainte déposée auprès de la commission de discipline de la FIFA devait être retirée dès la réception des 506 mille euros exigés.

GnetNews