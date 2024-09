Nouvelle vague d’arrestations : La Réaction du Mouvement Ennahdha

Le Mouvement Ennahdha a publié un communiqué ce jeudi 12 septembre dénonçant une nouvelle série d’arrestations ciblant ses membres à travers le pays. En l’espace de quelques jours seulement, des dizaines de militants et militantes ont été interpellés dans différentes régions de la Tunisie.

Le mouvement condamne fermement ces arrestations qu’il qualifie d’arbitraires et injustes. Ennahdha appelle à la fin des poursuites et des actes de répression contre ses membres et exige la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées.

Gnetnews