Oussema Sellami : « Le BD du Club Africain est de mauvaise foi »

Invité sur les ondes d’IFM, l’ex joueur du Club Africain, Oussema Sellami a taclé les dirigeants des Rouges et Blancs et le président Abdessalam Younssi. Sans mâcher ses mots, il a déclaré : « Le bureau directeur clubiste était de mauvaise foi. Il a exploité les cadres de les équipes et il va bientôt les lâcher. Je sais qu’il y aura des réunions avec plusieurs joueurs lors de la prochaine semaine et les problèmes devraient être résolus. Mais, plusieurs piliers de l’équipe seront exlus ».

