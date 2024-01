Palestine : Le plaidoyer de la Tunisie devant la CPI sera Ã©laborÃ© par une compÃ©tence nationale en droit international

Palestine : Le plaidoyer de la Tunisie devant la CPI sera élaboré par une compétence nationale en droit international

La Tunisie s’est inscrite sur la liste des pays qui vont présenter des exposés oraux devant la Cour Internationale de Justice, dans le cadre de l’avis consultatif demandé par l’Assemblée Générale des Nations Unies, sur les conséquences juridiques découlant de la violation persistante par l’entité occupante du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées des territoires palestiniens occupés, les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, ainsi que sur l’impact des politiques et des pratiques de ladite entité sur le statut juridique de l’occupation, annonce le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’exposé oral de la Tunisie sera élaboré par l’une des compétences nationales en matière de Droit international. Les audiences des exposés oraux débuteront, à partir du 19 février 2024, au siège de la Cour internationale de Justice.

Ce choix émane de la conviction de notre pays de l’importance symbolique de cet avis, sollicité par l’organe onusien le plus représentatif auprès de l’instance judiciaire principale des Nations Unies. Par ailleurs, cet avis dépasse l’incrimination des massacres commis contre les civils à Gaza, abstraction faite à la qualification juridique de ces massacres en tant que génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, pour inclure des questions fondamentales et existentielles pour le peuple palestinien notamment son droit à l’autodétermination et le statut juridique de l’occupation, ajoute-t-il.

Dans son plaidoyer, la Tunisie s’attachera à dénoncer l’illégitimité internationale de l’entité occupante et sa violation flagrante des pactes et principes fondamentaux du Droit International. Notre pays espère que l’avis consultatif qui sera rendu par la CIJ réussisse à démasquer le visage usurpateur et colonial de l’entité occupante devant la communauté internationale, comme c’était le cas de l’avis consultatif de la Cour sur le mur de séparation, en juillet 2004.

La Tunisie maintient de manière catégorique sa position indéfectible en faveur de la cause palestinienne et rejette toute forme de compromis. Elle demeure ouverte à toutes les initiatives, procédures et déclarations qui ne restreignent pas l’histoire de cette noble cause aux événements du 7 octobre 2023, ne traitent pas le bourreau et la victime sur un même pied d’égalité et ne condamnent pas la résistance face à l’occupation.

D’après Communiqué