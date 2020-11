Parution du 1er numÃ©ro du magazine de la garde prÃ©sidentielle, en commÃ©moration des martyrs de lâ€™attentat du 24/11

Parution du 1er numéro du magazine de la garde présidentielle, en commémoration des martyrs de l’attentat du 24/11

Le premier numéro du magazine de la garde présidentielle est paru ce mardi 24 novembre, correspondant à la commémoration de l’attaque terroriste de l’avenue Mohamed V.

La direction générale de la garde présidentielle et des personnalités officielles affirme que les membres de cette institution ont choisi que ce magazine soit « un pont culturel, où le lecteur aura à faire connaissance de cet appareil, de la loi le régissant, et de son histoire en matière de protection des personnalités officielles et des sièges de souveraineté depuis 1956 ».

Un kamikaze s’était attaqué le 24 novembre à un bus de la garde présidentielle, à l’avenue Mohamed V, faisant 12 martyrs et une vingtaine de blessés parmi ce vaillant corps.

Gnetnews