Plan de développement: Le ministère nie toute implication étrangère

« Aucune partie étrangère n’est intervenue dans l’élaboration du Plan de développement 2023-2025 et de la vision stratégique Tunisie 2035 », a indiqué ce dimanche le ministère de l’Economie et de la Planification.

Cette réaction a été faite après les déclarations du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi qui a avait affirmé que le ministère aurait confié à des parties étrangères, à savoir l’Agence de coopération allemande GIZ , le financement et l’élaboration de ces deux documents.

A cet égard, le même département a assuré que le Plan de développement avait été entamé depuis le mois de février 2022 par des compétences tunisiennes, par le biais d’une approche participative. Dans ce sens, le ministère indique que 72 équipes de travail, dans les 24 gouvernorats, ont été créées avec l’appui de 36 commissions sectorielles à l’échelle nationale.

Il a par ailleurs, rappelé que des milliers de personnes ayant participé aux travaux de ces commissions sont des représentants des structures professionnelles et des organisations nationales, notamment l’UGTT, dont certaines sont présidées par des représentants de l’organisation syndicale, de la société civile ou des associations actives dans le domaine de développement.

Pour ce qui est de la participation du GIZ, le ministère a souligné que son rôle de limite à la mise à disposition d’un don financier pour le recrutement d’un bureau d’étude tunisien spécialisé dans les questions de développement, pour accompagner l’administration dans le processus d’élaboration du plan de développement et de la vision stratégique et l’aider à concevoir les fiches de projets issus des commissions sectorielles et des équipes régionales pour les soumettre au financement et à mettre en place un plan de marketing pour le plan.

Gnetnews