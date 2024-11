PLF 2025: Suspension de la TVA sur lâ€™importation de certains mÃ©dicaments

PLF 2025: Suspension de la TVA sur l’importation de certains médicaments

La ministre des Finances, Sihem Nemsia, a annoncé la suspension de la TVA sur l’importation de certains médicaments disposant de génériques, une décision visant à atténuer le déficit financier de la Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT).

Intervenant lors d’une séance plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue mardi au Palais du Bardo, la ministre a souligné que cette mesure s’inscrit dans un contexte difficile pour la PCT et vise à garantir la continuité de ses missions.

Un impact limité sur la production locale

Sihem Nemsia a précisé que cette suspension, destinée à améliorer les liquidités de la Pharmacie Centrale, n’aura qu’un faible effet sur l’industrie pharmaceutique locale, puisque les prix des médicaments sont régulés par l’État. Elle a également rappelé que la production nationale bénéficie de nombreux avantages fiscaux, notamment la réduction de la TVA de 19 % à 7 % sur le chiffre d’affaires et les intrants utilisés dans le secteur pharmaceutique.

Un rôle de régulation préservé

La ministre a insisté sur le rôle central de la Pharmacie Centrale en tant que régulateur du marché. Elle a ajouté que l’importation des médicaments concernés sera strictement encadrée, avec une analyse approfondie des besoins, afin de protéger l’industrie locale tout en répondant aux exigences sanitaires.

Cette mesure s’inscrit dans une stratégie globale visant à consolider les capacités financières de la PCT tout en préservant l’équilibre du secteur pharmaceutique en Tunisie.

