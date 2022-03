Poutine annonce des « avancées positives » dans les pourparlers avec l’Ukraine

AFP – Le président russe Vladimir Poutine a dit vendredi voir « des avancées positives » dans les pourparlers avec l’Ukraine, à l’occasion d’une rencontre avec son allié bélorusse Alexandre Loukachenko.

« Je vais vous informer (…) de comment se passent les négociations, qui ont lieu presque tous les jours désormais. Il y a certaines avancées positives », a-t-il dit, sans donner d’autres précisions. Trois tours de pourparlers ont eu lieu au Bélarus depuis l’entrée en Ukraine de dizaines de milliers de soldats russes. Ils étaient essentiellement focalisés sur la création de couloirs humanitaires pour les civils.

Jeudi, les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères se sont rencontrés pour la première fois depuis le début de l’offensive russe. Mais aucune avancée n’a été annoncée en vue d’un cessez-le-feu. Le président russe a à plusieurs reprises insisté ces derniers jours sur le fait que les combats s’arrêteront quand l’Ukraine et l’Occident cèderont à ses exigences, notamment la neutralité et la « démilitarisation » de son voisin occidental, ainsi que la reconnaissance de la souveraineté russe sur la péninsule de Crimée, annexée en 2014.