PrÃ©caritÃ© de travail dans la fonction publique: RÃ©union ministÃ©rielle

Précarité de travail dans la fonction publique: Réunion ministérielle

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a présidé ce mercredi 10 juillet 2024, au Palais du Gouvernement à La Kasbah, une session de travail ministérielle dédiée aux conditions de travail précaires dans la fonction publique et le secteur public. Étaient présents Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances, Feryel Ouerghi Sebaï, ministre de l’Économie et de la Planification, Kamel Madouri, ministre des Affaires Sociales, et Riadh Choued, secrétaire d’État chargé des entreprises publiques auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

En réponse aux décisions du président de la République Kais Saied et dans le cadre de la politique d’éradication des emplois précaires, conformément à l’article 46 de la Constitution qui stipule que « le travail est un droit pour chaque citoyen, et l’État prend les mesures nécessaires pour le garantir sur la base de la compétence et de l’équité », le Chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de trouver et de mettre en œuvre des solutions pratiques pour les différentes situations de précarité, en vue de promouvoir le concept de travail décent et de rémunération équitable.

Les participants ont discuté du cadre général, des défis et des solutions possibles, en tenant compte de l’intérêt de l’administration et de la situation actuelle des finances publiques. Il a été décidé de préparer les textes juridiques nécessaires pour les secteurs de la fonction publique et des entreprises publiques, afin de les soumettre au Conseil des ministres.

Gnetnews