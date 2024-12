Premier League : Arsenal en échec chez Fulham

Malgré une domination nette et constante, Arsenal ne ramène qu’un point de Craven Cottage et peut remercier Saliba pour son but sur corner avant l’heure de jeu. Fulham a ouvert le score sur son premier tir et a réussi à faire déjouer les Gunners, sauvé par la VAR face à Saka.

Suite à ce résultat, les Gunners se retrouvent sur la deuxième marche du podium avec 29 points. Lors de la prochaine journée, ils affronteront Everton.