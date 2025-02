Premier League : Arsenal liquide Man City

Arsenal a fait une forte impression, ce dimanche en Premier League, en dominant le champion en titre, Manchester (5-1) dans le choc de la 24e journée.

Les Gunners ont ouvert la marque dès la 2e minute par l’intermédiaire d’Odegaard mais les Cityzens ont égalisé sur une tête puissante d’Erling Haaland (55e).

Une joie de courte durée pour les hommes de Pep Guardiola qui vont encaissé deux buts en l’espace de six minutes, signés Partey (56e) et Lewis-Skelly (62e). Havertz (76e) et Nwaneri(90e) ont porté ensuite le score à (5-1).

Après ce large succès, Arsenal revient, provisoirement, à dix points du leader Liverpool qui compte un match en moins.