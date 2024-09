Préparatifs des élections présidentielles à l’étranger : réunion de travail entre l’ISIE et le CNI

Dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles tunisiennes prévues à l’étranger les 4, 5 et 6 octobre 2024, Farouk Bouasker, président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), a présidé une réunion de travail ce vendredi 6 septembre 2024. La session s’est tenue en présence de Fayçal Sboui, directeur général du Centre national de l’informatique (CNI), accompagné de son équipe, ainsi que Mohamed Naoufal Frikha, vice-président de l’ISIE, et plusieurs membres du Conseil de l’instance, dont Najla Abrougui, Aymen Boughattas et Belkacem Alaya.

La réunion a été consacrée à l’évaluation de l’avancement des mesures techniques mises en place pour faciliter le vote des Tunisiens résidant à l’étranger lors des prochaines élections présidentielles. Les participants ont échangé des points de vue sur les outils techniques et logistiques visant à assurer le bon déroulement et la sécurité des opérations de vote, tout en garantissant la transparence et l’efficacité du processus électoral.

