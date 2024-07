Préparation de la saison touristique estivale 2024

En exécution des décisions du Conseil ministériel restreint des 20 et 21 mai 2024, le Ministre du Tourisme, M. Mohamed Moez Belhassine, a présidé ce lundi 8 juillet 2024, au siège du Ministère, une réunion du groupe de travail chargé de suivre le bon déroulement de la saison touristique estivale 2024. Étaient présents des cadres supérieurs du ministère, le Directeur général de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) ainsi que des représentants de plusieurs ministères, dont ceux des Affaires Étrangères, de l’Intérieur, des Affaires Sociales, de l’Économie et de la Planification, du Commerce, de la Santé, de l’Agriculture, de l’Équipement, de la Jeunesse et des Sports, des Transports, de l’Environnement, et de l’Industrie et de l’Énergie.

La réunion a abordé divers sujets liés au bon déroulement de la haute saison touristique, notamment la propreté et l’entretien des zones touristiques, des établissements et des sites archéologiques, ainsi que des points de passage terrestres, aériens et maritimes. Le renforcement des mesures de sécurité dans les unités et les institutions touristiques a également été discuté.

Le Ministre a insisté sur l’importance de la coordination et du travail conjoint entre les différentes structures concernées pour assurer des interventions rapides et la mise en œuvre de mesures visant à offrir les meilleures conditions possibles aux touristes tunisiens et étrangers. Cela inclut un accueil chaleureux, des services de qualité, ainsi que la garantie de la sécurité et de l’animation, conformément à la stratégie du Ministère visant à renforcer la qualité globale du secteur touristique.

Par ailleurs, le Ministre a souligné la nécessité d’intensifier les campagnes de contrôle et d’inspection des établissements et circuits touristiques ainsi que des boutiques d’artisanat. Depuis le début de la saison estivale, environ 3271 inspections ont été réalisées dans divers hôtels, restaurants touristiques et agences de voyage.

Le groupe de travail est chargé de suivre l’activité touristique, d’assurer des interventions rapides et continues selon les domaines de compétence de chacun, de résoudre les problèmes éventuels et de rédiger des rapports détaillés pour garantir le succès de la saison estivale en cours.

