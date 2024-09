Présidentielle 2024: Kaïs Saïed s’engage à redresser les services publics et à bâtir une économie nationale prospère

Le candidat à l’élection présidentielle du 6 octobre 2024, Kaïs Saïed, a réaffirmé son engagement à restaurer les services publics essentiels, tels que la santé, l’éducation, les transports et la sécurité sociale, des secteurs qu’il estime avoir été délibérément affaiblis au fil des décennies.

« Il est urgent de construire une économie nationale prospère, de rétablir les institutions publiques et d’adopter des législations qui permettront à l’État de retrouver son rôle social », a déclaré Saïed dans son manifeste électoral, publié ce dimanche. En quête d’un second mandat, le président sortant a assuré que, malgré les nombreux défis, sa détermination à les surmonter restait inébranlable.

Saïed a insisté sur l’importance de relever ces défis, en particulier celui de garantir à chaque citoyen un emploi décent et équitable, ainsi qu’une stabilité dans le monde du travail. Il a également souligné le droit de chacun à une vie digne, en martelant que « les demi-mesures ne seront pas tolérées ». Le président a ajouté que la Tunisie devait compter sur ses propres ressources, affirmant que « le pays regorge de richesses » inexploitées.

En revenant sur les mesures controversées prises le 25 juillet 2021, Saïed a rappelé que leur objectif principal était de « préserver la paix sociale ». Il a expliqué que chaque décision avait été délicate dans un contexte où la Tunisie avançait « en terrain miné », faisant allusion à l’existence de réseaux criminels opérant à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Saïed a également évoqué des questions de corruption, de détournement de fonds publics et de pillage des ressources, justifiant ainsi la nécessité d’une « décision historique » pour sauver la Tunisie. Il a réitéré son appel aux Tunisiens à marcher « main dans la main » dans ce qu’il décrit comme une lutte pour « la libération nationale », un chemin qu’il juge sans retour depuis le 25 juillet 2021.

Concernant la Palestine, le président a réaffirmé son soutien indéfectible au peuple palestinien face à l’occupation sioniste, estimant qu’il est de leur devoir de soutenir ce combat jusqu’à l’établissement d’un État indépendant.

Enfin, Kaïs Saïed a rendu hommage aux martyrs tunisiens qui ont donné leur vie pour l’indépendance et la dignité du pays, ainsi qu’aux forces armées et de sécurité qui continuent de lutter contre la criminalité. Il a appelé les électeurs tunisiens à faire le « choix libre » de poursuivre cette lutte pour la libération nationale et répondre aux aspirations du peuple.

