PrÃ©visions mÃ©tÃ©o : Pluies et baisse des tempÃ©ratures au Nord de la Tunisie

Prévisions météo : Pluies et baisse des températures au Nord de la Tunisie

Le temps de ce mardi 12 novembre 2024 sera marqué par des passages nuageux, parfois denses, accompagnés d’averses orageuses dans l’extrême nord-ouest du pays. Ces pluies s’étendront progressivement vers les autres régions du nord, devenant localement intenses sur les zones côtières. Le centre et le sud du pays connaîtront un ciel partiellement nuageux, avec des passages plus chargés.

Les vents, de secteur ouest, seront relativement forts près des côtes et faibles à modérés à l’intérieur des terres, atteignant temporairement des rafales de 60 km/h lors des épisodes orageux. La mer sera agitée à localement très agitée au nord et peu agitée à agitée le long des côtes est.

Côté températures, une légère baisse est attendue. Les maximales oscilleront entre 17 et 22 degrés au nord et au centre, avoisinant 15 degrés sur les hauteurs de l’ouest, tandis qu’elles varieront entre 21 et 25 degrés dans le sud du pays.

Gnetnews