Prévisions météo pour ce vendredi 10 janvier 2025 : Des nuages et des vents variables

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce pour ce vendredi 10 janvier 2025 des passages nuageux couvrant l’ensemble du territoire tunisien.

Les vents, soufflant du secteur ouest, seront forts à relativement forts le long des côtes et de faibles à modérés dans les régions intérieures.

La mer sera très agitée sur les côtes nord et passera d’agitée à peu agitée sur les côtes Est.

Côté températures, elles oscilleront entre 15 et 20 degrés dans le nord et sur les hauteurs, et entre 19 et 23 degrés dans les autres régions du pays.

L’INM recommande aux marins et aux pêcheurs de rester prudents en raison des conditions maritimes, notamment dans le nord.

