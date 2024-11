PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques pour le lundi 18 novembre 2024 : Temps partiellement nuageux

Prévisions météorologiques pour le lundi 18 novembre 2024 : Temps partiellement nuageux

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit un temps partiellement nuageux ce lundi 18 novembre 2024.

Les températures maximales oscilleront entre 20 et 25 degrés dans le Nord et les régions côtières, tandis qu’elles atteindront entre 25 et 29 degrés dans le Sud.

Le vent sera fort dans les régions du Nord, nécessitant une vigilance accrue, et faible à modéré dans le reste du pays. Par ailleurs, la mer restera agitée, selon les précisions de l’INM.

Les conditions climatiques appellent à la prudence, en particulier pour les activités maritimes et les déplacements dans les zones exposées au vent.

Gnetnews