Libye, Syrie, Soudan, Yémen…le sommet de Djeddah prône la non ingérence

Le Sommet arabe qui s’est tenu, ce vendredi 19 Mai, à Djeddah dans sa 32ème session, a clos ses travaux, et a débouché sur une déclaration finale, qui appelle notamment à la consolidation de l’action arabe commune, et à la non-ingérence dans les affaires intérieures de la région.

La déclaration de Djeddah, relayés par des médias arabes concordants, insiste sur la centralité de la cause palestinienne, considérant l’initiative arabe comme un moyen de la régler.

Elle appelle à intensifier les efforts arabes visant à aider la Syrie à surmonter sa crise, préparer les conditions propices au retour des réfugiés, et à préserver la sécurité de ce pays, et l’unité de son territoire.

Le sommet de Djeddah appelle à la fin de la guerre au Soudan, et rejette toute ingérence étrangère dans les affaires soudanaises, et à la résolution de la crise libyenne dans un cadre inter-libyen, en y soutenant la tenue des élections législatives et présidentielles en vue d’une sortie de crise.

La déclaration de Djeddah soutient les efforts onusiens et régionaux visant à parvenir à une solution politique globale à la crise au Yémen.

Elle appelle à l’élection d’un président à la tête du Liban, et à la formation d’un gouvernement dans les délais les plus proches.

La déclaration finale du 32ème sommet arabe salue l’accord conclu entre l’Arabie saoudite et l’Iran d’activer la convention de coopération sécuritaire et économique entre eux.

Les pays arabes appellent, au terme de leurs travaux, à l’arrêt des ingérences étrangères dans leurs affaires intérieures. Ils rejettent le soutien de formation de milices armées en dehors des institutions de l’Etat. Comme ils soutiennent la pérennité des chaines d’approvisionnement des pays arabes en produits alimentaires de base.

Gnetnews