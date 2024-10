Programme de Développement Intégré : 10,1 millions de dinars supplémentaires alloués pour accélérer les projets

Lors de sa réunion tenue le lundi 30 septembre 2024 au ministère de l’Économie et de la Planification, la Commission de Pilotage du Programme de Développement Intégré a approuvé l’octroi de crédits supplémentaires s’élevant à 10,1 millions de dinars pour soutenir 24 projets dans 21 délégations, touchant 10 gouvernorats. Ces projets concernent principalement l’agriculture irriguée, l’approvisionnement en eau potable, le revêtement des chemins ruraux, ainsi que la construction et l’équipement de centres de santé de base et la création d’infrastructures jeunesse, sans oublier l’aménagement des marchés municipaux.

La commission a également discuté des orientations et des mesures à adopter durant le reste de la période d’exécution du programme. L’objectif est de mieux répondre aux besoins des régions en matière de crédits additionnels et de procéder à des ajustements de la programmation initiale, afin d’assurer l’intégration des projets dans les politiques et stratégies générales et sectorielles, tout en vérifiant leur conformité avec les objectifs du programme visant à dynamiser l’économie locale et régionale, soutenir l’emploi et renforcer les indicateurs de développement humain.

Le Programme de Développement Intégré couvre 190 délégations avec un coût total d’environ 1,535 million de dinars, les projets ayant été sélectionnés en priorité sur la base des indicateurs de développement régional.

