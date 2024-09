Projet de rÃ©seau ferroviaire rapide de Tunis : AvancÃ©es et dÃ©fis

Projet de réseau ferroviaire rapide de Tunis : Avancées et défis

Le ministre du Transport, M. Rachid Amari, a présidé ce lundi 9 septembre 2024, une réunion de travail consacrée à l’avancement du projet de réseau ferroviaire rapide de Tunis. Cette séance a principalement porté sur l’achèvement de la ligne D reliant Tunis à El Gobaa dans le gouvernorat de la Manouba.

Lors de cette rencontre, M. Amari a pris connaissance des détails de l’avancement du projet grâce à une présentation effectuée par M. Lotfi Chouba, PDG de la Société Tunisienne du Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis. Cette présentation a mis en lumière les difficultés rencontrées dans l’achèvement de ce projet structurant. Le ministre a souligné l’importance de mettre en service la ligne D dans les plus brefs délais tout en respectant rigoureusement les normes de sécurité, de santé et d’environnement.

En outre, M. Amari a donné des instructions pour accélérer la réalisation du deuxième tronçon du projet de réseau ferroviaire rapide. Il a demandé à ce que toutes les options possibles pour l’extension des lignes existantes et la création de nouvelles lignes soient examinées avec une attention particulière, en tenant compte des évolutions démographiques et urbaines de Tunis et des exigences futures en matière d’urbanisme. « Ce travail doit être réalisé en coordination avec les entreprises nationales de transport public et les autres parties prenantes impliquées », a-t-il déclaré.

Le ministre a également souligné l’importance de ce projet pour renforcer la culture institutionnelle et améliorer la perception du transport public collectif. Il a noté que ce réseau ferroviaire, à l’instar de la ligne E Tunis – Bougatfa, apportera des changements significatifs dans la vie quotidienne des citoyens, en réduisant la pression sur les autres modes de transport urbain et en facilitant les déplacements au sein des villes.

Gnetnews