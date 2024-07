Promotion du tourisme intérieur : Séance de travail supervisée par le ministre du Tourisme

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a présidé une séance de travail pour suivre la mise en œuvre du programme de développement du tourisme intérieur. Cette session s’est déroulée en présence de hauts cadres du ministère, du directeur général de l’Office National du Tourisme Tunisien, ainsi que des cadres du bureau.

Lors de cette réunion, les principales composantes du programme ont été examinées, ainsi que diverses campagnes promotionnelles visant à encourager le tourisme intérieur, telles que la campagne « Tounes lik ». Cette initiative vise à mettre en valeur les richesses naturelles, historiques et culturelles des différentes régions du pays.

Le ministre a souligné l’importance cruciale du tourisme intérieur pour dynamiser l’activité économique et touristique, en particulier dans les régions intérieures. Il a également insisté sur l’intensification des contrôles et des inspections des établissements touristiques, appelant tous les professionnels du secteur à garantir un accueil de qualité aux touristes tunisiens et à fournir des services de haute qualité. Cela s’inscrit dans le cadre du programme de qualité globale lancé par le ministère du Tourisme depuis le début de l’année 2024, ainsi que la nécessité d’offres spéciales adaptées au pouvoir d’achat des touristes locaux.

