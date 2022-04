Rached Ghannouchi relÃ¢chÃ© aprÃ¨s son interrogatoire Ã  la brigade antiterroriste

Rached Ghannouchi relâché après son interrogatoire à la brigade antiterroriste

Rached Ghannouchi, chef de file du parti Ennahdha et président du Parlement dissout a été relâché ce vendredi 1er avril après avoir été interrogé par la brigade antiterroriste.

Il a fait savoir via sa page Facebook qu’il avait répondu à la convocation du ministère public par respect à la justice tunisienne.

Juste après cet interrogatoire, Ghannouchi a indiqué à la presse : « la décision de dissoudre le Parlement est grave et nulle, et nous sommes attachés à la constitution et la démocratie », tout en dénonçant les poursuites contre les députés pour l’exercice de leurs fonctions.

Le même jour, d’autres députés ont été également relâchés, à l’instar de Samira Chaouachi, Tarek Fetiti, Walid Jalled et Mustapha Ben Ahmed.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, le deuxième vice-président de l’ARP, Tarek Fetiti, a annoncé qu’il sera de nouveau auditionné ce mardi 4 avril, par le ministère public, sans donner plus de détails sur le déroulement de l’audition à laquelle il venait de faire l’objet.

A noter que les députés convoqués sont poursuivis pour complot contre la sûreté de l’Etat.

