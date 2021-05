Reçues par Saïed et Méchichi, Lamorgese et Johansson proposent un soutien économique à la Tunisie, à condition qu’elle retienne ses migrants

La ministre italienne de l’Intérieur Luciana Lamorgese, et la commissaire européenne pour les affaires intérieures, Ylva Johansson, se sont entretenues hier, jeudi 20 Mai, lors d’une visite éclair à Tunis, avec les deux têtes de l’Exécutif autour de la consolidation de la coopération sécuritaire, en vue de maîtriser l’émigration clandestine, et de lutter contre le crime organisé.

Le président Kaïs Saïed a appelé à « la nécessité d’opter pour une approche globale en matière migratoire, au–delà des solutions sécuritaires, qui œuvre à traiter les causes profondes de ce phénomène à travers la lutte contre la pauvreté, et le chômage, et l’appui aux politiques de développement dans les pays d’origine ».

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a affirmé, quant à lui, que « les accords et le travail continuent avec les partenaires en Europe, notamment en Italie, pour trouver la meilleure méthode à même de traiter la migration illégale, considérant le développement solidaire avec les pays sud-méditerranéens, comme étant parmi les remèdes, outre les solutions sécuritaires, pour maîtriser ce fléau ».

Dans une déclaration médiatique, la ministre italienne de l’Intérieur a affirmé qu’ »en dépit de la situation épidémiologique qui a des retombées négatives sur toutes les économies du monde, l’Italie est prête à appuyer la Tunisie dans le cadre d’une nouvelle approche globale, répondant aux attentes du peuple ».

La Tunisie appelée à rapatrier les migrants illégaux

« La Tunisie a un rôle central dans l’espace méditerranéen, notamment sur le plan sécuritaire, ainsi qu’en matière de lutte contre les réseaux criminels, le démantèlement des réseaux de la migration illégale, la traite des personnes, le crime organisé et le terrorisme »…a-t-elle souligné.

Luciana Lamorgese a considéré que « la stabilité et la prospérité de la Tunisie, ainsi que l’appui de son économie après la pandémie du Covid-19, est une stabilité pour l’Italie, et pour l’ensemble du continent européen ».

La ministre italienne a plaidé pour davantage de coopération et de coordination, sur le plan des renseignements, en vue de faciliter les opérations de rapatriement de ceux qui sont arrivés en Italie, de manière illégale.

Lamorgese qui a qualifié la visite de « fort positive pour l’Italie » et l’Union européenne, a dit l’engagement « à soutenir la Tunisie qui partage avec l’Italie, les mêmes objectifs, et programmes pour initier une approche conjointe à même de mettre un terme au phénomène de l’émigration clandestine, et d’évaluer les difficultés économiques actuelles dans le pays, en vue de parvenir aux solutions idoines favorisant le lancement de projets et d’investissements qui sont de nature à relancer la croissance ».

« La rencontre avec Kaïs Saïed et Hichem Méchichi était constructive, la Tunisie est un partenaire majeur et un allié démocratique de l’Union européenne », a affirmé, quant à elle, la commissaire européenne pour les affaires intérieures.

Ylva Johansson a dit les dispositions de l’UE « à aider la Tunisie à surmonter les difficultés sociales et économiques, à travers un développement durable des secteurs prometteurs, et la lutte contre les réseaux criminels, qui exploitent les jeunes et les poussent à l’émigration clandestine ».

Gnetnews