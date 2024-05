Rencontre entre Kais Saied et le Premier ministre chinois Li Qiang Ã  PÃ©kin

Rencontre entre Kais Saied et le Premier ministre chinois Li Qiang à Pékin

Le jeudi 30 mai 2024, le Président Kais Saied, a rencontré à Pékin le Premier ministre de la République populaire de Chine, Li Qiang. Cette rencontre a été l’occasion de discuter des relations historiques d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Chine, ainsi que des moyens de les renforcer et de les diversifier au bénéfice des deux pays et de leurs peuples.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux liens d’amitié et de partenariat établis depuis le début des années 1960 et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer et d’élargir ces relations.

Le Président Saied a souligné que la Tunisie partage avec la Chine de nombreux principes et valeurs et qu’elle est déterminée à intensifier la coopération et la coordination pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Il a appelé à lancer des projets et des partenariats stratégiques dans les secteurs prioritaires tels que la santé, le transport ferroviaire et aérien, les infrastructures, le tourisme et les installations sportives.

De son côté, le Premier ministre chinois a salué la visite du Président Saied à Pékin et a réitéré l’engagement de la Chine à transformer l’amitié historique avec la Tunisie en nouvelles opportunités de coopération. Il a souligné la volonté de la Chine de poursuivre les projets de développement, d’encourager les entreprises chinoises à investir en Tunisie et de partager son expertise. En outre, il a proposé de renforcer les échanges commerciaux, d’encourager les exportations tunisiennes vers la Chine, d’ouvrir une ligne aérienne directe entre les deux pays et de promouvoir la destination touristique tunisienne auprès des touristes chinois. Le Premier ministre a également mentionné la poursuite de la coopération dans les domaines de l’économie verte, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la jeunesse.

