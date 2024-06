Rencontre entre la Ministre du Commerce et le Secrétaire Général Adjoint du COMESA

La Ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Mme Kaouther Ben Rejeb, a rencontré ce lundi 24 juin 2024, une délégation du Secrétariat Général du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), dirigé par le Secrétaire Général Adjoint chargé des Programmes, M. Mohamed Qadah, en présence de cadres du ministère.

M. Qadah a souligné que la participation tunisienne au COMESA est remarquable et active, reflétant l’intérêt de la Tunisie pour cette importante organisation économique régionale et la volonté d’exploiter toutes les opportunités disponibles pour développer les échanges commerciaux avec les différents États membres. Il a également souligné l’importance et la crédibilité du COMESA en tant qu’acteur majeur dans l’intégration économique régionale à travers toutes ses institutions et domaines d’activité.

Il a en outre mentionné que la Tunisie accueillera les activités du « Forum d’Investissement 2024 du COMESA » organisé par l’Agence Régionale d’Investissement (RIA) du COMESA, soulignant que ce choix témoigne de l’accent mis sur les perspectives d’investissement en Tunisie et les opportunités disponibles dans ce domaine.

De son côté, Mme Kaouther Ben Rejeb a souligné parmi les projets prioritaires du ministère celui de l’approbation de l’accord relatif à l’accueil des réunions, ateliers et activités du COMESA en Tunisie, dans le but de renforcer la coopération et le partenariat avec cette grande communauté économique et d’exploiter les opportunités disponibles pour développer davantage les échanges commerciaux et attirer les investissements.

Elle a également affirmé que l’organisation par la Tunisie du Forum d’Investissement du COMESA reflète les solides relations entre la Tunisie et le marché commun de l’Afrique orientale et australe, offrant une occasion renouvelée de renforcer le commerce et les investissements avec les États membres et d’explorer les diverses opportunités commerciales disponibles pour les investisseurs et les entrepreneurs.

En outre, les deux parties ont abordé plusieurs points, notamment certains aspects et sujets en cours d’examen au sein du Secrétariat Général du COMESA, contribuant à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, d’investissement et de développement des échanges commerciaux, ainsi qu’à travailler davantage sur la résolution des problèmes pouvant entraver la réalisation des résultats escomptés de ces regroupements économiques régionaux.

Les discussions ont également porté sur les possibilités de coopération entre la Tunisie et le COMESA, notamment dans le soutien au projet national de création d’un corridor commercial terrestre et de faire du poste frontalier de Ras Jedir une porte d’entrée vers l’Afrique.

Gnetnews