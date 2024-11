Rencontre parlementaire tuniso-irakienne sur l’Ã©ducation et la formation professionnelle

Rencontre parlementaire tuniso-irakienne sur l’éducation et la formation professionnelle

Le mercredi 13 novembre 2024, une séance de travail a eu lieu à l’Assemblée des représentants du peuple à Tunis, réunissant les membres de la commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports, présidée par M. Fakhreddine Fadhloun, et une délégation de la commission de l’éducation du Parlement irakien, dirigée par Mme Souad Jabar Mohamed, présidente de la commission irakienne.

La réunion s’est tenue en présence de M. Ezzedine Taïeb, député et assistant du président chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de l’immigration. Les deux parties ont souligné l’importance des relations historiques et culturelles qui unissent la Tunisie et l’Irak, exprimant leur volonté commune de renforcer et développer ces liens, notamment dans le domaine de l’éducation.

Au cours de la rencontre, les membres de la délégation irakienne ont présenté le système éducatif de leur pays, qui se divise en branches scientifiques, littéraires et professionnelles. Ils ont mis en lumière les résultats positifs de ce système et les efforts de la commission irakienne pour améliorer la qualité du processus éducatif. Ils ont également évoqué le rôle de la commission dans l’élaboration participative du budget du ministère de l’Éducation en Irak, visant à améliorer le système éducatif national. La délégation a exprimé son intérêt pour le système éducatif tunisien et a souhaité renforcer les échanges d’expertise entre les deux pays.

Les membres de la commission tunisienne ont, de leur côté, insisté sur l’importance de l’éducation pour la construction de l’avenir des peuples. Ils ont souligné la nécessité de réformes dans tous les secteurs de l’éducation, du primaire à l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Ils ont présenté les différentes propositions en cours, telles que la restructuration du système d’enseignement technique. Les discussions ont également porté sur la création du Conseil supérieur de l’éducation, institué par l’article 135 de la Constitution de 2022, dont la composition et les missions ont été définies par décret le 17 septembre 2024. Ce conseil a pour objectif de mener des réformes profondes et globales du système éducatif tunisien.

Les membres de la commission ont également évoqué la consultation nationale lancée par le président de la République sur l’éducation, dont les résultats seront publiés prochainement et pris en compte par le Conseil supérieur de l’éducation.

Un autre sujet abordé lors de cette rencontre a été la création d’un institut de traduction en Tunisie, destiné à promouvoir l’arabisation des sciences et des arts, avec pour objectif d’élaborer des supports pédagogiques en arabe. Les membres tunisiens ont salué le rôle de pionnier de l’Irak dans ce domaine, étant l’un des premiers pays arabes à avoir entrepris l’arabisation de ses programmes éducatifs.

Enfin, les deux délégations ont mis en évidence les défis communs rencontrés dans le domaine éducatif au niveau arabe, notamment la structuration des systèmes éducatifs, la gestion des programmes et les perspectives d’avenir, tout en évoquant les problèmes similaires liés à la chômage et à l’émigration. Ils ont souligné l’importance de renforcer la coopération arabe pour échanger des expériences et rapprocher les visions afin de surmonter ces défis.

Gnetnews