Renforcement des liens Ã©conomiques entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite

Renforcement des liens économiques entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite

Lors du deuxième jour de sa participation au Forum d’Investissement mondial qui se déroule à Riyad du 25 au 27 novembre 2024, le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, accompagné de sa délégation, a rencontré M. Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef ministre de l’Industrie et des Ressources minérales du Royaume d’Arabie Saoudite.

Cette rencontre, à laquelle ont également assisté M. Saad Al-Khelab, PDG de la Saudi Export-Import Bank (EximBank), a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté commune de renforcer les relations économiques bilatérales, en exploitant les nombreuses opportunités d’investissement et de commerce dont disposent les deux pays. Les discussions ont également porté sur l’importance de concrétiser les résultats des travaux de la commission mixte tenue en Tunisie à la fin de l’année 2023 et de préparer de nouveaux programmes de coopération à présenter lors de la 12e session de la commission, prévue à Riyad en 2025.

M. Al-Khelab a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, soulignant l’engagement de la Saudi EximBank à poursuivre son soutien en facilitant les financements et les garanties nécessaires pour les opérations commerciales, ainsi que pour encourager les investissements saoudiens à l’étranger.

Par ailleurs, M. Samir Abdelhafidh a rencontré M. Faisal bin Mohammad Al-Qahatani, vice-président exécutif du Fonds saoudien pour le développement, accompagné de hauts responsables de l’institution, en présence de l’ambassadeur de Tunisie à Riyad, M. Hichem Faouzi. Cette réunion a permis de saluer les relations solides entre la Tunisie et le Fonds, soulignant l’augmentation de la coopération financière et la diversification des projets depuis la création de l’institution en 1974. Les deux parties ont également évoqué l’avancement des projets en cours, notamment l’hôpital Roi Salman bin Abdulaziz, et ont mis en avant plusieurs projets à venir, avec une promesse de soutien pour les demandes tunisiennes concernant le financement de projets de développement prioritaires.

Le ministre a également eu l’occasion de rencontrer plusieurs membres de la communauté tunisienne et des talents vivant en Arabie Saoudite. Ce fut l’occasion pour lui de présenter l’amélioration des indicateurs économiques en Tunisie, de discuter des réformes en cours visant à promouvoir le développement social, d’améliorer le climat des affaires et de renforcer les conditions favorables pour les entrepreneurs. Il a souligné l’attention portée par le président de la République aux Tunisiens résidant à l’étranger et les a invités à formuler des propositions pour dynamiser le système d’investissement en Tunisie, en s’appuyant sur leur expérience et leurs retours d’expertise dans ce domaine.

Gnetnews