Renforcement des relations tuniso-portugaises: Nabil Ammar s’entretient avec Paulo Rangel

Le 18 juin 2024, M. Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a eu un entretien téléphonique avec son homologue portugais, M. Paulo Rangel.

Les deux ministres ont souligné l’importance d’intensifier les échanges de visites de haut niveau et de concrétiser les prochaines échéances bilatérales, notamment en vue de la cinquième session de la Réunion de Haut Niveau entre les deux pays. Ils se sont également félicités de la collaboration étroite entre la Tunisie et le Portugal sur la scène multilatérale et ont convenu d’intensifier leur travail conjoint et leur coordination, tant au sein des instances de l’Union Européenne que dans le cadre des organisations internationales.

Par ailleurs, les ministres ont longuement discuté de la situation humanitaire désastreuse dans les territoires palestiniens occupés. M. Ammar a réitéré la position de principe de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne, soulignant la nécessité de mettre fin au génocide contre le peuple palestinien sans défense, afin de lui permettre de recouvrer tous ses droits légitimes et imprescriptibles.

