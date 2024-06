Réouverture du passage de Ras Jedir à partir du jeudi 27 juin

Ali Zaghdoud, député et chef de bloc parlementaire, a annoncé à Mosaïque FM que toutes les questions en suspens liées à l’accord entre les ministres de l’Intérieur tunisien et libyen ont été résolues. Cette résolution a été atteinte après une série de réunions au sein de la Chambre des représentants, en présence des membres du Conseil représentatif du peuple libyen et en coordination avec les gouvernements des deux pays.

En conséquence, la deuxième phase de reprise de l’activité du passage de Ras Jedir, qui comprend le retour du trafic de passagers dans les deux sens, débutera demain, jeudi, à partir de 10 heures. La réouverture se fera en présence des ministres de l’Intérieur tunisien et libyen.

Gnetnews