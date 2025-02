RÃ©union Ã  Carthage : KaÃ¯s SaÃ¯ed appelle Ã  des solutions urgentes pour le secteur Ã©ducatif

Réunion à Carthage : Kaïs Saïed appelle à des solutions urgentes pour le secteur éducatif

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, jeudi 6 février 2025, une réunion au Palais de Carthage en présence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri, du ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, et du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’apporter des solutions structurelles aux dysfonctionnements hérités de cadres législatifs obsolètes, notamment en ce qui concerne les agents encadrant les élèves dans les collèges et lycées ainsi que les personnels chargés d’assister les enseignants et les laboratoires scolaires.

Concernant la situation des titulaires de doctorats, Kaïs Saïed a souligné l’urgence de trouver des mesures équitables pour exploiter ces compétences dans les établissements et structures souffrant d’un manque de cadres qualifiés. Il a également réaffirmé la nécessité d’engager une réforme globale et en profondeur du système éducatif, universitaire et de la formation professionnelle.

