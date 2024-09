Réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation au Liban

Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d’urgence ce mercredi pour discuter de la crise au Liban, après les frappes israéliennes qui ont causé la mort de plus de 500 personnes lundi.

La réunion, sollicitée par la France, se tiendra à 18 heures (heure locale) en présence du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a confirmé la même source mardi.

Depuis le 8 octobre, des affrontements violents se multiplient entre les factions libanaises et palestiniennes, notamment le Hezbollah, et l’armée israélienne le long de la « Ligne bleue ». Ces échanges de tirs ont fait des centaines de morts et de blessés, principalement du côté libanais. Les factions militantes réclament la fin de l’offensive militaire menée par Israël, avec le soutien des États-Unis, contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

La communauté internationale est de plus en plus préoccupée par l’escalade du conflit, tandis que la réunion du Conseil de sécurité vise à discuter de mesures pour apaiser les tensions et répondre à la situation humanitaire alarmante dans la région.

Gnetnews