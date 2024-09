Réunion entre le Ministre des Affaires Étrangères et l’Ambassadrice de France en Tunisie

Le mercredi 11 septembre 2024, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a reçu Mme Anne Gueguen, Ambassadrice de France en Tunisie. Cette rencontre avait pour but de réitérer les félicitations de l’ambassadrice à M. Nafti pour sa prise de fonctions récente.

Lors de cette réunion, M. Nafti et Mme Gueguen ont passé en revue les relations historiques et privilégiées entre la Tunisie et la France. Ils ont souligné l’importance de continuer à renforcer ce partenariat, tant au niveau bilatéral qu’au sein des forums européen et euro-méditerranéen, afin de consolider davantage les liens entre les deux pays.

