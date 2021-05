RÃ©ussir sa reprise alimentaire aprÃ¨s un mois d’abstinence, les conseils de la nutritionniste, HÃ©la Hfissa

Réussir sa reprise alimentaire après un mois d’abstinence, les conseils de la nutritionniste, Héla Hfissa

En cette période festive, marquée par la célébration ce jeudi 13 Mai de l’Aid El Fitr, les Tunisiens s’apprêtent à reprendre le rythme alimentaire habituel, après l’abstinence observée pendant le mois saint de Ramadan.

A partir d’aujourd’hui, nous renouerons, donc, avec notre régime alimentaire habituel, avec les traditionnels gâteaux de l’Aïd, qui garnissent, en abondance, la table des familles tunisiennes.

Mais, comment manger sainement et éviter de nuire à notre système digestif ? Comment réussir sa reprise alimentaire, dans les meilleures conditions lors de ce retour à la normale ? Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel aux conseils de la nutritionniste diététicienne, Héla Hfissa.

Une reprise alimentaire progressive, en douceur est la clé !

La nutritionniste a rappelé que notre tube digestif a été en repos pendant 16 heures par jour, durant tout un mois.

Il serait donc nocif de se gaver d’aliments du jour au lendemain, sans pour autant prendre en considération l’état de son appareil digestif, qui aura une difficulté de suivre un nouveau rythme d’alimentation. Ceci aura sans doute des conséquences, certes légères, mais très désagréables, comme les troubles gastriques, ballonnement, constipation, nausée…

« Pour les personnes qui ont fait un jeûne bien conduit, avec une alimentation saine à la rupture, ils ont, sans doute, réussi à assainir leur tube digestif et ont certainement même perdu quelques kilos. Pour garder le bénéfice alimentaire de ce jeûne, il est recommandé de reprendre une alimentation au rythme habituel de 3 repas de façon progressive en douceur, en consommant des aliments très digestes ».

Selon la diététicienne, lors du premier déjeuner le jour de l’Aïd, il serait préférable de commencer d’abord par prendre plus d’aliments liquides comme les soupes.

« Préférez le poisson à la viande, car cette dernière contient des fibres non solubles, difficiles à digérer. Pour les légumes, préférez de les consommer cuits mieux que crus. Pour tous ces aliments, pensez à ne pas consommer trop de matières grasses », conseille-t-elle.

En ce qui concerne les fruits, il faut choisir les plus mûrs. En général, pour tous les aliments solides, pensez à bien mastiquer, ajoute-t-elle.

En se penchant sur les quantités recommandées, la nutritionniste nous a expliqué que durant le jeûne, notre estomac a été habitué à de petites portions. En passant à l’alimentation au rythme habituel, il faut opter pour des repas à petits volumes.

« Pour le premier petit déjeuner par exemple, restez simples. Une infusion, thé vert ou café, accompagné de tartine de pain légèrement beurrée ou avec de l’huile d’olive, un œuf brouillé et un fruit de saison bien mûr, seront largement suffisants. Lors de ce premier repas, il est déconseillé de prendre les aliments trop gras, comme la viennoiserie et les gâteaux que vous allez être tenté de prendre le jour de l’Aid. Même si vous avez des envies, essayez de ne pas céder, pour ne pas tomber dans les tendances boulimiques post ramadan. Vous aurez tout le temps pour déguster vos plats préférés ainsi que les gâteaux, tout au long de l’année, d’une façon étalée ».

Les gâteaux traditionnels de l’Aïd, à fortes valeurs caloriques

Sachant que l’organisme d’un homme a besoin de consommer 2500 kilocalories (Kcal) par jour, et celui d’une femme doit consommer en moyenne 2000 kcal/jour, quelques pièces de gâteaux, de baklavas, ou encore de « Kaak Warka », pourraient remplir amplement ces besoins nutritionnels.

« 100 grammes de Baklava, soit six pièces de Baklava, riches en protéines, lipides, carbohydrates, disposent de 428 kcal, soit un quart des besoins en calories du corps humain. Les 100 grammes de « Mlabes » ou encore de « Kaak Warka », ces gâteaux traditionnels à base d’amandes, ont presque la même valeur calorique, environs 400 kcal. Les 100 g de « Ghrayba » à base de pois chiche et sucres, contient aussi, la même valeur d’énergie », nous a dévoilé la diététicienne Héla Hfissa.

Pour éviter de gagner des kilos durant ces journées festives, notamment avec le retour au rythme alimentaire habituel, il est conseillé d’éviter de consommer plus que 2 pièces de chaque variété des gâteaux, souligne-t-elle.

« Il ne faut pas non plus oublier de s’hydrater, avec de l’eau au lieu des jus industriels, ou encore avec des boissons gazeuses, qui ne font qu’augmenter le taux de sucre dans le sang, et provoquer les pics de glucide, notamment chez les personnes diabétiques… ».

Emna Bhira