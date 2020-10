Saifedine Jaziri : « Retour au Club Africain ? Non, merci »

L’attaquant international tunisien d’Arab Contractors a affirmé, ce lundi à Kooora, qu’il a été approché par un intermédiaire qui lui a proposé le retour au Club Africain. Le joueur a clairement fait savoir qu’il se sent bien en Egypte : « Je veux continuer mon expérience avec mon club actuel. Nous allons participer à la prochaine coupe de la CAF et je veux aller le plus loin possible dans cette compétition. Je compte bien honorer mon contrat qui prendra fin en juin 2021 ».

GnetNews