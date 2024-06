Salwa Abassi annonce la création du Conseil supérieur de l’Education

Salwa Abassi, ministre de l’Éducation, a annoncé lors d’une intervention sur Mosaïque FM, dans l’émission « Sbeh Ennes », la création prochaine du Conseil supérieur de l’éducation, qui se chargera de traiter les questions relatives au secteur éducatif. Elle a indiqué que des réformes visant à améliorer l’apprentissage des élèves et le niveau de l’éducation seront bientôt appliquées.

La ministre a précisé qu’il n’y aurait pas de changements majeurs immédiats. Aucune matière ne sera supprimée, mais les programmes seront allégés. « Nous mettrons l’accent sur les trois langues principales : l’arabe, le français et l’anglais. Pour les mathématiques, nous accorderons plus d’importance au calcul mental et tenterons de simplifier les problèmes, » a-t-elle expliqué.

Concernant le dossier des enseignants suppléants, Salwa Abassi a décrit la situation comme complexe et truffée de contre-vérités. Elle a souligné la nécessité de patience, affirmant que le ministère travaille à trouver une solution équitable et durable pour tous, conformément aux consignes du président de la République.

Elle a assuré qu’elle est toujours ouverte au dialogue avec les représentants des suppléants, mais a averti que les contrats de ceux qui insultent le ministère sur les réseaux sociaux seront résiliés. « Le dossier des suppléants est miné par la corruption et le favoritisme. Nous n’avons pas de données exactes sur leur nombre, et certains commissariats régionaux de l’éducation ne disposent même pas de base de données. Tous les responsables de ces commissariats qui ne créeront pas de bases de données d’ici fin juin seront sanctionnés, » a-t-elle ajouté.

Gnetnews