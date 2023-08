Sameh Chokri en visite de travail les 7 et 8 août en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Chokri, effectue les 7 et 8 août une visite de travail en Tunisie, à l’invitation de son homologue tunisien, Nabil Ammar.

Le comité de concertation politique se tiendra, à cette occasion, dans sa 15ème session, sous la coprésidence des deux ministres.

Les discussions porteront sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, et d’intensifier la coordination et la concertation, au sujet des affaires régionales et internationales d’intérêt commun, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Gnetnews