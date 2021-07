Sameh Derbali : « Nagguez est un très grand joueur »

Invité sur les ondes d’IFM, le joueur espérantiste a parlé de son concurrent direct dans le poste de latéral droit. Sameh Derbali a qualifié Hamdi Nagguez de « très grand joueur » et il a aussi souhaité qu’il continue l’aventure avec l’Espérance de Tunis.

Derbali a aussi déclaré : « Hamdi est très performant et ce n’est pas un hasard. Il est le produit d’une grande école qui s’appelle l’Etoile du Sahel et est aussi passé par le Zamalek. La baisse de son rendement est simplement le résultat des six mois de repos forcé qu’il a passé après avoir quitté l’Egypte ».

GnetNews