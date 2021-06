Samir Sellimi : « Tunisie-Algérie ? Une 4L qui veut concurrencer une Ferrari »

Le consultant de l’émission Sport Max sur les ondes d’IFM est revenu sur le match amical disputé samedi dernier entre la Tunisie et l’Algérie à Rades. Gagné par les Fennecs (0/2), ce derby n’a fait que « refléter la réalité et la différence entre les deux équipes », a commenté Samir Sellimi.

Il a ensuite souligné : « La Tunisie et l’Algérie ? C’est une 4L qui veut concurrencer une Ferrari. Il n’y a pas photo entre les deux sélections. Le niveau est très différent et il faut regarder la réalité en face. Nos moyens sont ce qu’ils sont et les autres grandes sélections africaines sont plus fortes que nous ».

GnetNews