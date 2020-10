Seïf Eddine Makhlouf annonce la libération du directeur de « l’école coranique » de Regueb

Le député et porte-parole de la Coalition Al Karama Seïf Eddine Makhlouf a annoncé ce vendredi 09 octobre 2020, que le Tribunal de première instance de Sidi Bouzid a innocenté Farouk Zribi, directeur de « l’école coranique » de Regueb des accusations de traite des personnes.

«Honte à ceux qui ont accusé à tort et fabriqué ce dossier contre ceux qui apprennent le Coran», a-t-il-jouté le député.

Rappelons que le tribunal de première instance de Sidi Bouzid a prononcé en juillet 2019, une peine de 20 ans de prison à l’encontre de l’un des « enseignants » de l’école coranique de Regueb, reconnu coupable de viol.

En effet, l’affaire de l’école coranique Regueb a été déclenchée en février dernier suite de la diffusion de l’émission « les 4 vérités » de Hamza Balloumi. Un reportage avait montré une école située en retrait par rapport à la ville de Regueb, qui accueille des mineurs et des adultes et leur offre même un internat.

Suite à la diffusion de l’émission, les investigations à propos d’une « association suspecte » ont été confiées à la direction sectorielle pour la prévention sociale et à la direction de la police judiciaire, en collaboration avec l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le délégué de la protection de l’enfance à Sidi Bouzid.

Le ministère de l’Intérieur a découvert ainsi que cette association abrite un groupe de jeunes et d’enfants dans des conditions inappropriées, soulignant qu’ils sont maltraités et victimes d’exploitation économique et sexuelle.

Gnetnews