Sept humanitaires d’une ONG amÃ©ricaine qui livre de la nourriture Ã  Gaza tuÃ©s dans une frappe israÃ©lienne

Sept humanitaires d’une ONG américaine qui livre de la nourriture à Gaza tués dans une frappe israélienne

Sept employés d’une ONG humanitaire américaine qui livraient de la nourriture ont été tués dans une frappe israélienne à Gaza.

Les collaborateurs de l’ONG, Word Central Kitchen, qui ont péri dans ce raid, sont originaires d’Australie, de Pologne et de Grande-Bretagne. L’organisation humanitaire a décidé de suspendre ses activités d’aide alimentaire dans l’enclave palestinienne.

La Maison blanche dit avoir « le cœur brisé » par la disparition des humanitaires à Gaza et enjoint Israël d’enquêter « promptement ».

Ce faisant, l’entité sioniste a détruit intégralement l’hôpital Shifa à Gaza, faisant des centaines de morts dans cet énième crime de guerre, les hôpitaux étaient une cible privilégiée des raids israéliens, le personnel médical et paramédical qui y travaille, et les patients qui y sont alités en ont payé le plus lourd tribut.

La situation humanitaire empire de jour en jour dans la bande de Gaza réduite en un amas de ruines. Privée de tout, la population vit une situation atroce et sans précédent dans l’histoire des guerres et conflits armés du fait de l’offensive israélienne barbare contre une enclave soumise à un siège complet depuis maintenant plus de six mois.

Gnetnews