Serie A : Le Milan AC domine Empoli

Après une importante victoire à Bratislava en ligue des champions, le Milan AC devait absolument s’imposer dans cette quatorzième journée du championnat de la Serie A, pour stopper l’hémorragie des points. Ce samedi à San Siro, les joueurs de Fonseca ont affronté et dominé Empoli (3/0) gr)aceà un doublé de Reijnders et un but de Morata.

Avec cette victoire, les joueurs de Paulo Fonseca consolident leur septième place au classement à cinq points de Bologne, mais restent loin du top 5, avec 7 points de retard sur la Lazio.

Lors de la prochaine journée, les Milanais se déplaceront sur le terrain de l’Atalanta Bergames.