Serie A : Le Napoli rÃ©pond Ã  l’Inter et Ã  l’Atalanta

Serie A : Le Napoli répond à l’Inter et à l’Atalanta

Après les victoires de l’Inter et de l’Atalanta, le Napoli devait absolument s’imposer au Maradona face à l’AS Rome. Les joueurs de Conte ont fait le travail et l’ont emporté (1/0) grâce à Lukaku à la reprise. Ce succès permet aux Napolitains de revenir en tête du classement de la Serie A avec 29 points. La Roma, entre les mains du revenant Ranieri s’enfonce encore plus et reste douzième avec ) peine 13 points.

Les principaux matchs de la quatorzième journée

Milan AC – Empoli (30 novembre- 18h)

Torino – Naples (1er décembre-15h)

Fiorentina-Inter (1er décembre-18h)

Lecce-Juventus (1er décembre-20h45)

AS Rome-Atalanta (2 décembre-20h45)

