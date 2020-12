Sfax: KaÃ¯s SaÃ¯ed au chevet des blessÃ©s de l’accident de Menzel Chaker

Sfax: Kaïs Saïed au chevet des blessés de l’accident de Menzel Chaker

Lors de sa visite Sfax, le président de la république, Kaïs Saïed s’est rendu à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba au chevet des blessés de l’accident survenu ce jeudi matin dans la localité de Menzel Chaker.

Il a profité de cette occasion pour discuter avec le personnel médical et paramédical au sujet de leurs préoccupations et des éventuelles carences en termes d’équipement, ainsi qu’avec certains malades venus consulter à l’hôpital, réitérant sa volonté que chaque tunisiens soit soigné dans des conditions digne et de manière égale.

Gnetnews